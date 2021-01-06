حادثة تهز البلقاء اليوم

الوكيل الإخباري - تعاملت فرق الغطس في مديرية دفاع مدني البلقاء، وبإسناد من مديرية دفاع مدني غرب اربد مع حادثة غرق تعرض لها طفلين في قناة الملك عبدالله / دير علا ، نتج عنه وفاة طفل وإصابة أخر.

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ولفت الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، العقيد عامر السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب و نقله و إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي و الحالة العامة للمصاب جيدة.

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