الإثنين 08-07-2024
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الإثنين، 08-07-2024 09:05 ص

حادث سير على طريق اتوستراد عمان الزرقاء

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الوكيل الاخباري - قال ضابط غرفة عمليات ادارة السير المركزية النقيب كفاح الهزايمة، أن الادارة تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لإحدى الأليات الثقيلة على نهاية جسر المخابرات باتجاه نفق الداخلية، تسبب بضرر أحد أعمدة الانارة وتسبب باعاقة الحركة المرورية إلى حين ازالة الاعاقة.

من جانبه، قال النقيب سفيان العتوم من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل فجر اليوم مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق اتوستراد عمان الزرقاء، ولا اصابات.

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