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الأربعاء، 09-06-2021 12:20 م

رقم رسمي ودقيق

حجاوي لـ الوكيل : تصريحاتي لم تتضارب مع تصريحات وزير الصحة

حجاو
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو لجنة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن ما صرّح به وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ، بشأن عدد الإصابات بالمتحوّرات في المملكة ، التي وصلت إلى أكثر من 100 إصابة ، جاء بعد التحقق منها ، والتأكد من الفحوصات الخاصة بمتحوّرات كورونا للوصول إلى العدد بشكل دقيق (أنقر هنا) .

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وفي ردّ على "الوكيل الإخباري" ، حول ما تحدّث  به - حجاوي - حول عدد الإصابات بالمتحور الهندي ، والتي لم تزد عن (5 ) إصابات (أنقر هنا)  ، أوضح حجاوي أن الرقم (5) الذي تحدّث به كان رسميا في وقت سابق.

 

وأشار إلى أن وزير الصحة قام بالتحقّق من الرقم الفعلي بعدد الإصابات المتحورة في المملكة بشكل رسمي ، والتصريح به  .

 

وكان الهواري أكد في تصريحات سابقة ، تسجيل أكثر من 100 إصابة بالمتحورات، 50% منها من المتحور الهندي والباقي موزّع ما بين البرازيلي والجنوب أفريقي ، في حين صرّح حجاوي أن الإصابات بالمتحور الهندي في المملكة 5 فحسب ، الأمر الذي حدا بـ"الوكيل الإخباري" الوقوف على الأمر.

 

وزاد " تصريحاتي مع وزير الصحة لم تتضارب بشأن الرقم ، فنحن نهتم بالمصداقية والتحقق من الأرقام بشكل رسمي".

 

 

 




 

 


 

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