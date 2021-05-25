حجاوي لـ الوكيل : لا حالات بالفطر الاسود في المملكة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - كشف عضو لجنة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي في تصريح خاص للوكيل الاخباري حقيقة وصول الفطر الاسود الى المملكة وتسجيل اصابات بهذا المرض .

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واكد حجاوي ان المملكة لم تسجل اي حالة حتى الآن تتعلق بمرض الفطر الاسود مشيرا الى انه لا يرجح ان تسجل المملكة حالات بهذا المرض نظرا لان البيئة التي ينتشر فيها تتعلق بعدة عوامل منها وجود بيئة غير صحية وعدم اهتمام طبي بالمرضى وعدم السيطرة على ضبط العدوى في المستشفيات وقلة المناعة عند عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا .

واكد حجاوي على ان الفطر الاسود يحدث نتيجة تواجد فطريات في الجسد بحيث تتحول الى مادة سامة ولا تنتقل من شخص الى اخر الا بحالة واحدة وهي عندما يصاب شخص بفيروس كورونا والفطر الاسود معا فتنتقل العدوى لشخص اخر نتيجة الاصابة بكورونا .