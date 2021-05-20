الخميس 20-05-2021
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الخميس، 20-05-2021 04:52 م

لجنة الاوبئة تكشف موعد عودة التعليم الوجاهي بالمدارس والجامعات

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 الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن اللجنة قدمت توصيات باعادة فتح القطاعات بشكل تدريجي يضمن المحافظة على سلامة الجميع، وضمن اشتراطات صحية، مشيرا إلى أن اللجنة لا تريد أن نفقد ما حققناه خلال المرحلة السابقة من سيطرة على الوضع الوبائي.
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وأضاف الحجاوي في تصريحات صحفية إن فتح القطاعات سيبدأ في المرحلة الأولى مطلع الشهر المقبل، يليه فتح مجموعة أخرى مطلع شهر تموز، وصولا إلى مطلع أيلول وهو إعادة فتح المدارس والجامعات وعودة التعليم الوجاهي.

وأكد الزامية أن يتلقى العاملون في جميع القطاعات التي سيتم فتحها مطعوم كورونا، حتى تتكون لدينا مناعة مجتمعية، اضافة إلى الالتزام بالبروتوكولات الصحية وارتداء الكمامات والتباعد وأوامر الدفاع، حتى لا يكون هناك تراخٍ أو نعود مرة أخرى للاغلاقات.

 




 

 


 

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