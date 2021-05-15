دودين لـ الوكيل : تقليص ساعات الحظر الجزئي مستمر إلى حين صدور بلاغ جديد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، أن بلاغ رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة بشأن تقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي "مستمر".



ولفت دودين ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن تقليص ساعات الحظر الليلي بدأ اعتبارا من اول ايام عيد الفطر السعيد بحيث تكون للأفراد اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا لجميع ايام الاسبوع ، وللمنشآت اعتبارا من الساعة العاشرة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا في جميع ايام الاسبوع، وفق بلاغ أصدره رئيس الوزراء سابقا .



" القرار مستمر إلى حين صدور بلاغ جديد بعكس ذلك" ، وفق دودين .



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جاء ذلك على ضوء تساؤلات وردت "الوكيل الإخباري" حول استمرارية العمل بتقليص ساعات الحظر الجزئي " ما بعد عيد الفطر".



وتقيّم الحكومة بشكل دوري الوضع الوبائي الراهن إثر فيروس كورونا ، والذي يُصار على ضوئه لاتخاذ القرارات المناسبة ، حفاظا على الصحة والسلامة العامة ، بما تقتضيه المصلحة العامة ، وذلك منذ بدء الجائحة.