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الأحد، 16-06-2024 08:03 م

حدائق إربد تستقبل المتنزهين كملاذ من الأجواء الحارة

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الوكيل الإخباري- شكلت حدائق الملك عبدالله الثاني، مع باقي حدائق بلدية إربد الكبرى، مقصدًا ترفيهيًا ومتنفسًا يحتضن الآلاف من المواطنين، خاصة مع بداية عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وزاد عدد رواد الحدائق في ساعات ما بعد العصر من أول أيام عيد الأضحى كملاذٍ من الأجواء الحارة. ولم يقتصر زوارها على أبناء المدينة ومحافظة أربد، بل بدأت باستقبال الزوار من المحافظات القريبة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء في أجواء مريحة وآمنة، تتكامل فيها الخدمات والمرافق التي تناسب مختلف الفئات العمرية.


وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تنوع المنتج الترفيهي في حدائق الملك عبدالله الثاني، التي أنشئت بمكرمة ملكية سامية، يشجع على استقطاب عشرات الآلاف من المواطنين الباحثين عن الترفيه غير المكلف ماديًا، حيث يستطيعون وبأقل التكاليف قضاء ساعات ممتعة في أجواء مثالية تتوفر فيها كافة عناصر الترفيه المطلوبة.


وأشار الكوفحي إلى أنه من المتوقع أن تستقبل حدائق الملك عبدالله الثاني، وباقي الحدائق التابعة للبلدية، والتي تم إعادة تأهيلها وصيانتها ورفدها بمرافق ووسائل ترفيه حديثة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أكثر من ربع مليون زائر، مرجحاً أن يرتفع العدد مع استمرار الأجواء الحارة.


بدوره، قال مدير مديرية الحدائق بالبلدية، المهندس قاسم الروسان، إن البلدية قامت بتوفير كافة متطلبات الرفاهية والترويح سواء داخل الحدائق أو في محيطها بهدف توفير كافة الخدمات للمتنزهين.


وأضاف الروسان أن مساحات الحدائق الداخلية والخارجية تبلغ 180 دونمًا، حيث يجد المتنزهون ضالتهم المنشودة في التمتع بالأجواء الصيفية والترويح عن أنفسهم ببيئة ترفيهية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحدائق بمرافقها المتنوعة تستقطب الآلاف من الزوار من خارج إربد، من محافظات المفرق وجرش وعجلون وحتى الزرقاء.






 




 

 


 

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