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الإثنين، 11-09-2023 05:04 م

حزب الإتحاد الوطني يعزي بضحايا الزِّلزال في المغرب

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الوكيل الاخباري - حزب الإتحاد الوطني الأردني يعبر عن تعازيه للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال، ويدعو الله أن يمنّ بالصبر والشفاء العاجل، ويقدم التعازي لدولة لليبيا الشقيقة بضحايا الفيضانات ويعبر عن تضامن بلاده معها الذي ترجمه جلالة الملك عبدالله الثاني بتوجيهاته نحو تقديم اي مساعدة. 

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حفظ الله الأشقاء العرب ورعاهم في هذه الأوقات الصعبة وأسكنهم في رحمته، ومنحهم القوة والصبر لمواجهة التحديات والأزمات.

 

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