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الثلاثاء، 07-06-2022 03:21 م

حزب الاتحاد الوطني يستمر في عقد اجتماعاته التنظيمية

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الوكيل الإخباري - تواصل لجان متخصصة داخل حزب الاتحاد الوطني اجتماعاتها الدورية لإعداد مشروع النظام الداخلي بما يتوافق مع قانون الأحزاب السياسية الجديد لعام 2022.

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وتعمل هذه اللجان على إعداد النظام الداخلي بما يتوافق مع القانون الجديد، حيث سيصار إلى عرضه على الهيئة العامة في اجتماعها الأول المنوي عقده خلال الفترة المقبلة.


كما تقوم لجان متخصصة داخل الحزب بعقد اجتماعات دورية مكثفة لاستقطاب أعضاء جدد عبر شرح رسالة وأفكار وأهداف الحزب، بالإضافة إلى تصويب أوضاع الأعضاء الحاليين من خلال تجديد معلوماتهم وتسديد اشتراكاتهم.


يشار إلى أن مؤسس الحزب ورئيسه الكابتن محمد الخشمان يترأس ويتابع عمل هذه اللجان، ويشاركه نخبة من أعضاء الحزب من ذوي الخبرة والمعرفة بالعمل السياسي والحزبي.

 




 

 


 

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