الإثنين 08-07-2024
الوكيل الاخباري
 

حسم الجدل حول تسجيل اصابات بفيروس النيل الخطير بالاردن

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الإثنين، 08-07-2024 01:20 م

حسم الجدل حول تسجيل اصابات بفيروس النيل الخطير بالاردن

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، أن الأردن لم يسجل أي إصابات بفيروس غرب النيل.

وأوضح البلبيسي عبر إذاعة الأمن العام الاثنين، أن هناك إجراءات متبعة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصحة لمكافحة البعوض لأنه الناقل الرئيس لهذا الفيروس من الطيور وينتقل الى الانسان عن طريق لدغات البعوض، حيث تم زيادة عمليات الرصد وتوعية للأطباء خاصة في منطقة العقبة، مشددا على انه حتى الان لم تشخص أي حالة في الأردن بالمرض، مشيرا الى ان المرض لا ينتقل عبر الهواء او الماء او الغذاء او أي طريقة أخرى.

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