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الخميس، 05-08-2021 12:33 م

حظر إصدار أو تجديد تصاريح العمل لمن لم يتلق لقاح كورونا

وزير العمل 2


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل، الخميس، عن حظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلقى الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية، وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود.

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وقال الزيود في تصريح صحفي، إنه يحظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلقى الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية، وذلك لكافة العاملين ومن مختلف الجنسيات.


ولفت الزيود إلى أنه جرى أمس الأربعاء تفعيل خانة على النظام الإلكتروني للوزارة يتم من خلالها التأكد قبل إصدار التصريح وقبل المضي بالمعاملة من أن هذا العامل حصل على الجرعة الأولى ولم يتخلف على الجرعة الثانية.


"لا يمكن أن يتم يتسلم العامل بطاقة التصريح إلا بعد أن يقوم بهذه الإجراءات كاملة، مهما كان نوع المعاملة التي تتعلق بالتصاريح سواء التجديد أو إصدار التصريح." وفق الزيود


 




 

 


 

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