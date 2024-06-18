حلويات حبيبة : لا يوجد لدينا اي علاقة بهذا الفيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده انه يرجى العلم بأن الفيديو الذي تم نشره موخراً على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يحتوي على مشاهد غير لائقة وتخالف عاداتنا وتقاليدنا وتخالف قيم مجتمعنا، لا يمت لنا بأي صلة وقد تم تصويره من غير علم او تنسيق مع ادارة حلويات حبيبة، ولا يوجد لدينا اي علاقة مع الأشخاص الذين ظهروا في هذا الفيديو، والذين قاموا بهذه التصرفات الغير لائقة، وقد تم التواصل معهم من قِبل الدائرة القانونية وتبليغهم بضرورة شطب هذا الفيديو او سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.

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واضافت في بيان : "كما يرجى العلم بأن فرع حلويات حبيبة - دخلة البنك العربي، يعتبر معلم سياحي يتردد عليه يومياً مئات الاشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات ويتم تصوير ونشر مئات الفيديوهات والصور يومياً".

وجاء في نهاية البيان : "شكراً لتفهمكم وتأكدوا بأن ادارة حلويات حبيبة ترفض أي تصرف يخالف قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا".