الثلاثاء 18-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يرتكب ثلاثة مجازر ضد عائلات بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

3 آلاف حالة راجعت البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

الخارجية: إصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة

بيان حكومي عاجل بشأن حالات الوفاة والمفقودين الأردنيين بالحج

المواصفات تؤكّد استمرار جولاتها على الأسواق خلال عطلة العيد

السفير الخالدي يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام في بليز

حلويات حبيبة : لا يوجد لدينا اي علاقة بهذا الفيديو

الناتو يُزيد إنفاقه الدفاعي 18% خلال 2024

ليبرمان: حكومة نتنياهو كارثية

الثلاثاء، 18-06-2024 01:52 م

حلويات حبيبة : لا يوجد لدينا اي علاقة بهذا الفيديو

2202422141136928455644


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده انه يرجى العلم بأن الفيديو الذي تم نشره موخراً على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يحتوي على مشاهد غير لائقة وتخالف عاداتنا وتقاليدنا وتخالف قيم مجتمعنا، لا يمت لنا بأي صلة وقد تم تصويره من غير علم او تنسيق مع ادارة حلويات حبيبة، ولا يوجد لدينا اي علاقة مع الأشخاص الذين ظهروا في هذا الفيديو، والذين قاموا بهذه التصرفات الغير لائقة، وقد تم التواصل معهم من قِبل الدائرة القانونية وتبليغهم بضرورة شطب هذا الفيديو او سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.

اضافة اعلان


واضافت في بيان : "كما يرجى العلم بأن فرع حلويات حبيبة - دخلة البنك العربي، يعتبر معلم سياحي يتردد عليه يومياً مئات الاشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات ويتم تصوير ونشر مئات الفيديوهات والصور يومياً".

 

وجاء في نهاية البيان : "شكراً لتفهمكم وتأكدوا بأن ادارة حلويات حبيبة ترفض أي تصرف يخالف قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما-هي-أركان-الحج

3 آلاف حالة راجعت البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج

وزارة الخارجية

الخارجية: إصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة

رئاسة

بيان حكومي عاجل بشأن حالات الوفاة والمفقودين الأردنيين بالحج

274d386e-741e-440a-af11-63622859a1a6

المواصفات تؤكّد استمرار جولاتها على الأسواق خلال عطلة العيد

1718702990657

السفير الخالدي يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام في بليز

مديرية الامن العام

مديرية الأمن العام تُجدد تحذيراتها للمواطنين