السبت 02-04-2022
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حمادة: صالات المطاعم جاهزة لاستقبال المواطنين على الافطار والسحور

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السبت، 02-04-2022 10:00 ص

حمادة: صالات المطاعم جاهزة لاستقبال المواطنين على الافطار والسحور

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الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة استعداد قطاع المطاعم ومحال بيع الحلويات لاستقبال طلبات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك خصوصا خلال ساعات ما بعد الإفطار.

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وقال حمادة في بيان، اليوم السبت، إن أصحاب المطاعم ومحال بيع الحلويات أنهوا جميع التجهيزات لاستقبال المواطنين خصوصا بعد غياب عامين عن تقديم وجبات الإفطار والسحور داخل صالات المحال جراء تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الحظر في تلك الفترة.


وأكد أن أصحاب المطاعم ومحال بيع الحلويات يعلقون آمالا كبيرة بعد إلغاء الحظر بجميع أشكاله وتخفيف الإجراءات لزيادة نشاط الحركة التجارية خلال شهر رمضان وتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم منذ بداية جائحة كورونا.
وتوقع حمادة أن يشهد قطاع المطاعم والحلويات حركة تجارية نشطة خلال الشهر الفضيل، مؤكدا استقرار أسعار الوجبات والحلويات الرمضانية عند نفس المستويات التي سجلتها العام الماضي.


وبين أن غرفة تجارة الأردن على تواصل مستمر مع أصحاب المطاعم ومحال بيع الحلويات للعمل على تسهيل أية عقبات تواجههم بالتعاون مع الجهات المعنية.
وجدد حمادة الطلب بضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 إلى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 إلى 5 بالمئة، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.


ويوجد في المملكة نحو 18 ألف محل يعملون في قطاع المطاعم والحلويات ويوظفون قرابة 100 ألف عامل.


 




 

 


 

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