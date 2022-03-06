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الأحد، 06-03-2022 04:41 م

انخفاض في نسب إشغال المستشفيات لمرضى كورونا - أرقام

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الوكيل الإخباري - أظهر التقرير الأسبوعي لإصابات كورونا في الأردن، انخفاض نسب إشغال اسرّة العناية الحثيثة واجهزة التنفس الاصطناعي واسرّة العزل خلال الاسبوع الوبائي التاسع، الممتد من 26 شباط إلى 4 آذار.

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ووفقاً للإيجار، بلغت نسبة إشغال اسرّة العزل في اقليم الشمال 11%، وفي إقليم الوسط 17% وفي اقليم الجنوب 9%.


كما وصلت نسبة إشغال اسرّة العناية الحثيثة في اقليم الشمال 26%، وفي الوسط 31%، وفي الجنوب 19%.


وبينت النسب ان اشغال اجهزة التنفس في اقليم الشمال وصلت الى 9%، والوسط 14%، والجنوب 12%.


وسجل خلال الإسبوع الوبائي التاسع 39979 إصابة، و97 وفاة. 




 




 

 


 

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