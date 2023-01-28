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السبت، 28-01-2023 12:30 م

حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبات على باعة المواد منتهية الصلاحية

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

دعت جمعية حماية المستهلك اليوم السبت الأردنيين بضرورة تفقد تاريخ الإنتاج و الانتهاء للسلع قبل شرائها أثناء فترة العروض.اضافة اعلان


وقالت حماية المستهلك لـ "الوكيل الإخباري" ان عدة شكاوى وصلت الجمعية  بشأن بيع المواطنين سلع منتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء أثناء العروض.

وأضافت أن مراقب الأسواق والمؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بواجبها بشأن فرض العقوبات على التجار المخالفين، مطالبة بمحاسبة المخالفين حسابا رادعا.

وطالبت الجهات المختصة المتمثلة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووحدات ومديريات الصحة العامة التابعة لأمانة عمان والبلديات بمتابعة المسألة والتأكد من صلاحية المنتجات اثناء فترات العروض.

 




 

 


 

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