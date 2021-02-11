حملات على المقاهي بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب انه جرى اليوم الخميس مخالفة 30 مقهى “ كوفي شوب“ جراء تقديمها الارجيلة الامر الذي يعد مخالفة صريحة لاوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة .وفي التفاصيل قال الشهاب ان لجان مختصة من المحافظة والاجهزة الامنية نفذت يوم أمس الأربعاء جولات تفتيشية في مناطق مختلفة من العاصمة على المحلات حيث تبين للجنة وجود هذه المقاهي المخالفة مؤكدا انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين واغلاق المحلات وتوقيف اصحابها.وأكد محافظ العاصمة ان الجولات على المحلات مستمرة للتأكد من التزامها بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.