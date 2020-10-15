حملة أمنية لضبط اعتداءات على المياه في إربد

الوكيل الاخباري- ضبطت كوادر وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك والأمن العام، اليوم الخميس، عدة اعتداءات على الخط الناقل لمحطة مياه قندح قطر 8 إنشات الذي يزود منطقة الطيبة في إربد.

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وبينت الوزارة في بيان، ان الاعتداءات تمثلت بسحب خطوط بأقطار مختلفة لتزويد معمل طوب، يقوم ببيع الصهاريج، وخط آخر لتزويد مزرعة أبقار وعقار مخالف، وخط ثالثا يزود معمل طوب ايضا، حيث تم فصل الخطوط وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.



وثمنت جهود وكوادر الامن العام وإسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس ودفع غرامات مالية.

المصدر: بترا







