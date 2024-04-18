حملة نظافة شاملة في بلدية الجيزة

الوكيل الاخباري- قالت بلدية الجيزة ان كوادرها تلبي احتياجات المناطق بالنظافة العامة ورش المبيدات وصيانة المرافق العامة بشكل دوري، وهذه الجهود في إطار التزام البلدية بتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين ، وتحسين جودة الحياة في الجيزة.

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وأضافت ان كوادرها تعمل بكفاءة واجتهاد على تنفيذ برامج شاملة للنظافة العامة، حيث تتضمن جمع وإزالة النفايات، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، ورش المبيدات لمكافحة الحشرات الضارة، وإجراء الصيانة الدورية للمرافق العامة، وتتبع هذه الكوادر أعلى المعايير والإرشادات الفنية للحفاظ على النظافة والسلامة العامة.



وتعكس هذه الجهود الجدية والمستمرة التزام بلدية الجيزة برؤيتها الاستراتيجية لتطوير الجيزة وتحسين جودة حياة سكانها.

وتدعو بلدية الجيزة جميع المواطنين إلى المساهمة الفعّالة في هذه الجهود من خلال الحفاظ على نظافة المناطق العامة والمساهمة في فرز النفايات والتعاون مع فرق البلدية في إبلاغها عن أي مشاكل أو أعطال تتعلق بالمرافق العامة.