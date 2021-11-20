السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة يتفقد تحضيرات مهرجان الزيتون الوطني 21

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

نسبة إشغال الأسرة في مستشفى عمّان الميداني 25%

رجل اعمال يتبرع لعلاج الطفلة حبيبة ابو الرب

ضبط وكالة غاز تتلاعب بأوزان وأختام اسطوانات الغاز المنزلي

طبيب اردني يكشف عن فاجعة عائلية بسبب كورونا

الأمن العام : يُحذر من تداول إشاعات على صفحات التواصل

بحث تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وهولندا

مصدر اردني مسؤول يتحدث عن الانفجار على الحدود الأردنية السورية

إجراءات جديدة للتشديد على أخذ المطاعيم والرقابة الميدانية

السبت، 20-11-2021 03:38 م

حوارية حول استشراف الموارد البشرية والوظائف

11202114143227950303596


الوكيل الاخباري - نظم معهد الإدارة العامة اليوم السبت، جلسة حوارية حول استشراف الموارد البشرية والوظائف في ظل التطورات الحديثة ضمن سلسلة فعاليات ينظمها مركز القيادات الحكومية في المعهد لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.

وجاء تنظيم الجلسة استكمالا لسلسلة أنشطة ومشاريع الشراكة الاستراتيجية حول تحديث العمل الحكومي بين الإمارات والأردن، وضمن إطار مذكرة تفاهم وقعها البلدان في حزيران 2018.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وزير الزراعة يتفقد تحضيرات مهرجان الزيتون الوطني 21

w

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

3202115124245814959439

نسبة إشغال الأسرة في مستشفى عمّان الميداني 25%

fff

رجل اعمال يتبرع لعلاج الطفلة حبيبة ابو الرب

s

ضبط وكالة غاز تتلاعب بأوزان وأختام اسطوانات الغاز المنزلي

كورونا 5

طبيب اردني يكشف عن فاجعة عائلية بسبب كورونا

أخبار متعلقة
w

السفير التونسي يطلع على تجربة ديوان الخدمة

w

منتدون يعاينون مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

11202110022250628831

إربد : ندوة حوارية حول دور الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية

1120216125230430067166

حوارية حول الأوراق النقاشية الملكية بإربد

4598815775a659c209a0ec998350143

بدء العمل لإعداد جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2022

JUST

شاغران في جامعة العلوم والتكنولوجيا -تفاصيل