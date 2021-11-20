الوكيل الاخباري - نظم معهد الإدارة العامة اليوم السبت، جلسة حوارية حول استشراف الموارد البشرية والوظائف في ظل التطورات الحديثة ضمن سلسلة فعاليات ينظمها مركز القيادات الحكومية في المعهد لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.



وجاء تنظيم الجلسة استكمالا لسلسلة أنشطة ومشاريع الشراكة الاستراتيجية حول تحديث العمل الحكومي بين الإمارات والأردن، وضمن إطار مذكرة تفاهم وقعها البلدان في حزيران 2018.

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