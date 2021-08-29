حوارية حول تاريخ الاردن وحضارته في إربد

الوكيل الاخباري - عقدت جمعية شمال الأردن لتعدد الثقافات بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد اليوم الأحد، ندوة حوارية بعنوان "الأردن تاريخ وحضارة" تحدث فيها رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بإربد الدكتور معين الشناق، ورئيس الجمعية الدكتور باجس النبهان.



وأشار رئيس الجمعية الدكتور باجس النبهان خلال الندوة التي جاءت ضمن احتفالات المملكة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية والأعياد الوطنية الى أن هذه المناسبة الوطنية تؤكد على دور القيادة الهاشمية في بناء الأردن .

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