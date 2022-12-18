خبير أمن سيبراني أردني: أشخاص استغلوا الأحداث الأخيرة لجني الأموال بعدد المشاهدات على تطبيق "تيك توك"

الوكيل الإخباري - كشف الخبير الأردني في الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين أن هناك أشخاص استغلوا الأحداث الأخيرة التي جرت في المملكة من أجل جني الأموال مقابل عدد المشاهدات على تطبيق "تيك توك".

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وقال القبالين إن أشخاص أنشأوا حسابات على تطبيق "تيك توك" مع بداية الأحداث بهدف تحقيق أرباح مالية من التطبيق من خلال خاصية البث المباشر أو إعادة نشر مقاطع فيديو تحقق مشاهدات عالية وجني الأرباح مقابل عدد المشاهدات بغض النظر عن طبيعة المحتوى وتاريخه أو مكان تصويره.



واعتبر القبالين أن بعض مقاطع الفيديو التي نُشرت على تطبيق "تيك توك" ساهمت بالتأثير بشكل سلبي على مشاعر المواطنين ودفعتهم للاعتقاد بأن الأوضاع ساءت كثيرا على الرغم من وجود الكثير من المحتوى من خارج الأردن.



وأضاف أن شركة "تيك توك" الصينية تعطي أرباحا أكثر للمستخدمين الذين يقومون بالبث المباشر مقارنة مع التطبيقات الأخرى بغض النظر عن المحتوى حتى وإن كان حساسا أو يتضمن وجود عنف.



وأشار القبالين إلى أن الولايات المتحدة منعت على الموظفين الفدراليين استخدام "تيك توك" كما أن هناك تشريعات تحدد المحتوى المسموح نشره أو تداوله عبر التطبيق.



وتابع أن التطبيق ظاهره تداول محتوى ترفيهي أو إعلامي لكنه أخطر من ذلك بكثير، لافتا إلى أنه أداة للتجسس وتوجيه الرأي العام وتحقيق أجندات سياسية وخارجية من خلال بث جميع أنواع الفيديوهات على التطبيق دون أدنى رقابة على خطاب الكراهية أو الحض على العنف أو التخريب بالمقارنة مع تطبيقات شهيرة مثل فيسبوك أو سناب شات أو انستغرام.



وبيّن القبالين أنه بعد حجب التطبيق مؤقتا في الأردن لاحظنا انخفاض حدة الاحتجاجات وذلك بسبب أن 75% من المحتوى المضلل أو الإشاعات كان مصدرها "تيك توك"، وهو ما يكشف مدى خطورته وتوجيهه للرأي العام بشكل مضلل.



وشدد على أن الحكومة والأجهزة الأمنية تواصلت أيضا مع شركة "تيك توك"، من أجل شطب المحتوى المضلل وغير الصحيح إلا أن الشركة لم تتعاون بخلاف التطبيقات الأخرى التي تبدي تعاونا كبيرا وخاصة إذا كان المحتوى غير صحيح ويساهم بتأجيج الأوضاع وتصعيدها بشكل خطير، وهو ما دفع الأردن إلى حجب خدمات التطبيق مؤقتا للسيطرة على الإشاعات والمعلومات المغلوطة.



وأوضح أن سهولة استخدام التطبيق وعدم تقييد المحتوى ساهم بالانتشار الكبير لـ"تيك توك" عالميا، مشيرا إلى أن عدد مستخديمه زاد بنحو 1.3 مليار مستخدم خلال عام حيث وصل إلى 2 مليار مستخدم حاليا.



وكانت قررت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن، يوم الجمعة الماضي، تعليق عمل منصة "تيك توك" في البلاد، بعد إساءة استخدامها.



وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية إن منصة "تيك توك" لم تتعامل مع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى.