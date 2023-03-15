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الأربعاء، 15-03-2023 10:34 ص

خطّة لإنهاء مشكلة الكلاب الضالّة في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - أعلن محافظ الزرقاء، حسن الجبور، الأربعاء، عن اعتماد الخطّة التنفيذيّة المتخصّصة بإنهاء مشكلة الكلاب الضالّة في المحافظة.

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وأكّد الجبور، في بيان بأنّه "سيتمّ تطبيق تجربة جديدة، وتعتبر الأولى من نوعها، للتعامل مع الكلاب الضالّة والّتي تؤدّي بنهايتها إلى تدريب وتأهيل هذه الحيوانات الضالّة للاستفادة منها في مواقع أخرى كالحراسة وغيرها".


ولفت النظر إلى أن "هذه الخطّة سيعكف على تنفيذها عدد المؤسّسات المشتركة من القطاعين العامّ والخاصّ، وهي غرفة تجارة الزرقاء، ووزارة البيئة، ومديريّة الأمن العامّ (الشرطة البيئيّة)، ووزارة الزراعة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، والبلديّات المحلّيّة ومؤسّسة الغذاء والدواء، وذلك بالمشاركة مع جمعيّة عناية للرفق بالحيوان".


وكشف الجبور، أنّه "سيتمّ استئجار موقع مؤقّت لجمع الكلاب الضالّة، حتّى يتمّ إنهاء تجهيز الموقع الدائم".


رئيس جمعيّة عناية للرفق بالحيوان أحمد التميمي، تحدث من جانبه، عن "البدء بتنفيذ الخطّة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك من خلال توزيع (150) حاوية بلاستيكيّة على المنشآت الغذائيّة من أجل تجميع بقايا الطعام وتقديمها للحيوانات".


وبين التميمي، أنّ "المشروع يعتمد على نظام الإطعام والرعاية والتدريب والتأهيل ثمّ إعادة تبنّيها"، مشدّداً على أنّ "الحيوانات الّتي لا يتمّ الاستفادة منها بالتدريب والتأهيل ستبقى داخل المأوى، ولن تخرج ضمن الرعاية الكاملة".


 




 

 


 

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