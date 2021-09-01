الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

60 % من المدارس الخاصة لم تسلم “العقد الموحد” للمعلمين

250 مليون دولار لحل مشكلة البطالة في الأردن

بحث تحديات قطاع مربي الأبقار بالأردن

مجلس الوزراء يقرر احالة عدد من الموظفين إلى التقاعد

خطة لتطوير القطاع السياحي في الطفيلة

فلسطين: 8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس كورونا

توضيح من الضمان الاجتماعي حول تخفيض قيمة الاشتراكات

الضمان الاجتماعي : سننتقل خلال الأشهر القادمة تدريجيا إلى برنامج تعافي

إرادات ملكية بالرفاعي وخليل ومحافظين

الأربعاء، 01-09-2021 04:47 م

خطة لتطوير القطاع السياحي في الطفيلة

3


الوكيل الاخباري - ناقش فريق من وزارة السياحة والآثار مع رؤساء الجمعيات التعاونية السياحية وأصحاب المنشآت السياحية في قصبة الطفيلة والحسا ابرز محاور خطة تطوير السياحة في المحافظة للأعوام المقبلة.

وأكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة السياحة والآثار أيمن أبو خروب، بحضور مديرة سياحة الطفيلة خلود الجرابعة، أن خطة التطوير السياحي للمحافظة تتضمن محاور تطوير القطاع السياحي فيها، والميزات التنافسية التي تتمتع بها وخصائص المنتج السياحي، والمؤشرات السياحية والتحديات التي تواجه السياحة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82021311760448113305

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

مدارس-في-الحظر

60 % من المدارس الخاصة لم تسلم “العقد الموحد” للمعلمين

w

بحث تحديات قطاع مربي الأبقار بالأردن

رئاسة

مجلس الوزراء يقرر احالة عدد من الموظفين إلى التقاعد

820213114397634182565

توضيح من الضمان الاجتماعي حول تخفيض قيمة الاشتراكات

8202129192248616993049

الضمان الاجتماعي : سننتقل خلال الأشهر القادمة تدريجيا إلى برنامج تعافي

أخبار متعلقة
w

وزارة البيئة تتسلم طائرة ضمن مشروع الرصد الوطني

العقبة 2

خطة سياحية متكاملة لجذب السياحة الداخلية والخارجية للعقبة

w

الآثار ومتحف الأردن يبحثان سبل التعاون بمجال الأرشفة

8202115143759431928761

السياحة تعلن عن مسابقة حماية التراث العمراني والحضري

8202118131630827090669

الفايز يتفقد مواقع سياحية وبيئية في الطفيلة

عسيوي

الديوان الملكي الهاشمي يسلم 19 حافلة ومركبة لجمعيات خيرية و شبابية ومؤسسات مجتمعية