خطة لتطوير القطاع السياحي في الطفيلة

الوكيل الاخباري - ناقش فريق من وزارة السياحة والآثار مع رؤساء الجمعيات التعاونية السياحية وأصحاب المنشآت السياحية في قصبة الطفيلة والحسا ابرز محاور خطة تطوير السياحة في المحافظة للأعوام المقبلة.



وأكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة السياحة والآثار أيمن أبو خروب، بحضور مديرة سياحة الطفيلة خلود الجرابعة، أن خطة التطوير السياحي للمحافظة تتضمن محاور تطوير القطاع السياحي فيها، والميزات التنافسية التي تتمتع بها وخصائص المنتج السياحي، والمؤشرات السياحية والتحديات التي تواجه السياحة.

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