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الثلاثاء، 17-05-2022 06:44 م

خلوة لتحديد الأولويات البحثية في مجال اللجوء والهجرة القسرية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، التابع لجامعة اليرموك، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ندوة بحثية بعنوان: "خلوة تحديد الأولويات البحثية الوطنية في مجال اللجوء والنزوح والهجرة القسرية".

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، إن الأردن عانى من مسألة اللاجئين لعدة سنوات، مضيفا أن دور الجامعات في هذا الإطار لا يقتصر على أدوارها الكلاسيكية المعهودة، بل يجب أن تقدم هذه الصروح العلمية للوطن ما يمكنه من مواجهة التحديات.

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