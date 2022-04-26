الخصاونة : قضية اللاجئين حلُّها يتجسد بالعودة والتَّعويض

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء بأن قضية اللاجئين هي إحدى قضايا الوضع النهائي الأساسيَّة، وحلُّها يتجسد بالعودة والتَّعويض .



جاء ذلك خلال رعايته لحفل إفطار دائرة الشؤون الفلسطينيَّة ولجان الخدمات والهيئات الاستشاريَّة والفعاليَّات الشعبيَّة في المخيَّمات.



وقال الخصاونة ” تحيَّة لكلِّ فلسطيني يقف شامخاً على أرضه، ويحافظ على قضيَّته وعدالتها، وعلى المقدَّسات في القدس”.



وأضاف “السِّيادة على القدس الشَّرقيَّة فلسطينيَّة والوصاية عليها هاشميَّة تاريخيَّة.” .

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