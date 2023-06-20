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الثلاثاء، 20-06-2023 10:30 م

دفاع مدني الصحراوي ينفذ تمرينا وهميا بالقطرانة

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي في لواء القطرانة اليوم الثلاثاء تمرينا وهميا مفترضا داخل محطة القطرانة لتوليد الكهرباء "شركة جنوب كوريا للطاقة".

ونفذ التمرين بمشاركة جميع مكونات مديرية الأمن العام والفرق المتخصصة في مديرية الدفاع المدني بحضور مدير شرطة الكرك العميد الدكتور جمال الجازي وعدد من مديري الأجهزة المعنية وممثلين عن السفارة الكورية بالمملكة.

وأشاد محافظ الكرك بالإنابة حمد الكرازنة خلال رعايته التمرين بالمستوى المتطور الذي وصل إليه نشامى الدفاع المدني المتمثل بالجاهزية العالية وسرعة الاستجابة للطوارئ.

وقال مدير المديرية المقدم المهندس أنس البيايضة إن هذا التمرين يهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية فرق الإسعاف بالمديرية ومدى التنسيق مع قسم السلامة العامة بالمحطة، مشيرا إلى أن المديرية تقوم بعمل مثل هذه التمارين بالتعاون مع مختلف القطاعات والدوائر الحكومية.

وتعاملت كوادر الدفاع المدني مع فرضيات التمرين بكل كفاءة واحتراف والتعامل مع الإصابات ونقلهم الى قسم الطوارئ.

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