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الأحد، 18-06-2023 10:11 ص

الدفاع المدني: اخماد 17 حريقاً بمساحة 400 دونم في جرش

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الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية دفاع مدني جرش مع عدد من حرائق الغابات، حيث تم إخماد 17 حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية ومحاصيل زراعية يوم أمس.

وقال نائب مدير دفاع مدني جرش المقدم محمد العزام، عبر إذاعة الأمن العام، ان مساحة الحرائق التي تم اخمادها تقدر بـ 400 دونم ،وقرابة 200 شجرة .

وأضاف العزام أن أبرز حريق اعشاب واشجار تم التعامل معه كان في قضاء برما واستمر لأكثر من 3 ساعات، نظرا لصعوبة الوصول لمكان الحريق بسبب تضاريس المنطقة.

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وأشار الى أنه تم استخدام المعدات الحديثة والخاصة للحد من انتشار النيران لمناطق أكثر ولم ينتج عن هذه الحرائق أي إصابات بشرية. 

 




 

 


 

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