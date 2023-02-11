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السبت، 11-02-2023 10:12 م

دورات وورش تدريبية متنوعة تنفذها مراكز شبابية في عجلون

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الوكيل الاخباري - نظم مركزا شابات كفرنجة وشباب صخرة في مديرية شباب عجلون عددا من الدورات التدريبية وورش العمل التي تتعلق بالمهارات الوظيفية و أمراض الشتاء، "الوقاية والعلاج".

وانطلقت اليوم السبت في قاعة مركز شابات كفرنجة دورة بعنوان: "مهارات التوظيف" المقدمة من وزارة الشباب بالشراكة مع "دوت الأردن"، وبدعم من اليونيسيف ضمن مشروع المهارات الرقمية لمستقبل أفضل بمشاركة 15 شابة ضمن الفئة العمرية 18 - 30 عاما.

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