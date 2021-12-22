دورة تدريبية في إربد لتقييم زيت الزيتون حسيا

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- نظمت الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون وبالتعاون مع مديرية زراعة محافظة إربد، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان "التقييم الحسي لزيت الزيتون"، بهدف إنشاء فريق للتقييم في منطقة الشمال.وقال مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالوالي الطاهات إن قطاع الزيتون من أهم القطاعات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية للمجتمع، ويشكل مصدرا لدخل العديد من الأسر الريفية، مشيرا إلى أن المديرية احتضنت العديد من الأنشطة والفعاليات على مدار العام سواء أكانت زراعية أو ثقافية أو توعوية، لتحقيق الفائدة للمشاركين.وأضاف أن المديرية والشبكة تسعيان دائماً للنهوض بقطاع الزيتون والزيت من خلال المساهمة في نشر ثقافة زيت الزيتون بين مختلف فئات المجتمع المحلي، وزيادة الوعي لدى الجميع بأهمية اختيار زيت الزيتون البكر الممتاز، بالإضافة إلى تنفيذ وتبني العديد من المبادرات والندوات والمحاضرات ذات العلاقة.ودعا الطاهات إلى التركيز على إدماج وإشراك المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، وتأهيل فريق نسائي جديد في الشمال لتذوق زيت الزيتون على يد خبراء محليين ودوليين.من جهتها، أكدت رئيسة الشبكة المهندسة نهاية المحيسن أهمية تعاون المؤسسات ذات العلاقة مع أهداف وجهود الشبكة الرامية للنهوض بقطاع زيت الزيتون الأردني، وإنشاء هذا الفريق للاعتماد الوطني والدولي لنشر ثقافة التقييم الحسي لزيت الزيتون وتحسين جودة إنتاجه لزيادة معدل استهلاك الفرد من الزيت.وتحدث في الدورة الخبير الدولي المهندس جمال البطش حول علم التقييم الحسي لزيت الزيتون، والطرق السليمة لإدارة بساتين الزيتون لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة، والمواصفات الدولية والأردنية لزيت الزيتون، والقواعد السلوكية العامة للمتذوقين، والصفات الحسية الإيجابية والسلبية لزيت الزيتون، مع تطبيق عملي لعملية تذوق زيت الزيتون البكر.