دورة لإعداد الدعاة وفن الخطابة و الإلقاء في الرمثا

الوكيل الاخباري - عقد معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم دورة في الخطابة وفن الإلقاء والتأثير شارك فيها 30 خطيباً من مديرية أوقاف لواء الرمثا .



وقال مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان، أن هذه الدورة جاءت تحقيقاً لرسالة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالدعوة إلى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة ونشر الوسطية والاعتدال وتجديد الخطاب الديني لرفع كفاءة الخطباء في مديرية أوقاف لواء الرمثا.

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