دورة لإعداد الدعاة وفن الخطابة و الإلقاء في الرمثا

الوكيل الاخباري - عقد معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم دورة في الخطابة وفن الإلقاء والتأثير شارك فيها 30 خطيباً من مديرية أوقاف لواء الرمثا .
وقال مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان، أن هذه الدورة جاءت تحقيقاً لرسالة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالدعوة إلى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة ونشر الوسطية والاعتدال وتجديد الخطاب الديني لرفع كفاءة الخطباء في مديرية أوقاف لواء الرمثا.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة