ديوان الخدمة يسلم قوائم المرشحين لوظيفة حارس إلى وزارة التربية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الديوان قام بترشيح أسماء الأشخاص المرشحين للمنافسة على إشغال وظيفة حارس في وزارة التربية والتعليم التي تم الاعلان عنها العام الماضي بواقع 6 أشخاص لكل وظيفة أو العدد المتوفر.

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وقال الناصر في تصريح صحفي، إنه تم مراعاة النسبة المخصصة للحالات الإنسانية في عملية الترشيح للامتحان التنافسي، وذلك بعد أن استكمل الديوان سلسلة من الإجراءات الهادفة للوصول إلى البيانات الدقيقة عن كل مرشح والتعامل مع كافة المعايير التي يتم بموجبها تحديد أحقية المتقدمين المتنافسين سواء ما يتعلق بالخبرات العملية أو الدورات التدريبية وغيرها، وذلك حرصا من الديوان على إعطاء جميع المتقدمين فرص متكافئة من خلال التعامل الدقيق مع كافة البيانات والوثائق التي قدمها كل شخص تقدم للمنافسة على هذه الوظيفة، والذي وصل أعددهم الى حوالي (30.000) متقدما.



وأضاف انه ولمزيد من الشفافية فقد حرص الديوان على إدراج رابط خاص على موقعه الإلكتروني تم من خلاله تبيان النقاط التنافسية المستحقة لكل متقدم وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين والأسس المعتمدة لوظائف الفئة الثالثة، مع التوضيح من خلال ذات الرابط المعايير والنقاط المحددة لكل معيار والتي تم على أساسها اعتماد الأحقية التنافسية لكل متقدم، كما أتيح المجال من خلال الرابط لكل متقدم بالاعتراض على أي من البيانات أو المعلومات الخاصة بوضعه التنافسي خلال 3 أيام.

وأشار الناصر إلى أن ذلك جاء التزاماً من الديوان بمبادئ المكاشفة والعدالة وتكافؤ الفرص التي يحرص عليها الديوان في تنفيذ كافة الاجراءات المرتبطة بادارة الموارد البشرية ومن ضمنها قضايا الاستقطاب والتعيين.



ونوه إلى أن الديوان أرسل قوائم بأسماء المرشحين لوزارة التربية والتعليم حيث ستقوم الوزارة بنشر أسماء المرشحين للامتحان التنافسي في الصحف اليومية.

وتابع أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية لأصحاب الأحقية التنافسية وفقا للتعليمات السارية المفعول، وبواقع 3 أشخاص لكل وظيفة ممن حصلوا على أعلى علامات في الامتحان التنافسي للمنافسة على الوظيفة الواحدة، وأن الامتحان سيكون موجه للتعامل مع طبيعة الوصف الوظيفي الخاص بوظيفة حارس وسيتناول مواقف وظيفية متعددة مرتبطة بالمهام والمسؤوليات الخاصة بهذه الوظيفة.