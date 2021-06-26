رئيس الوزراء في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري - يزور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة منطقة غور الصافي بلواء الأغوار الجنوبية اليوم السبت، في إطار الزيارات والجولات الميدانية التي بدأها للعديد من المناطق في المملكة مؤخراً.

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وتأتي الزيارة لتفقد المرافق العامة والحيوية في المنطقة، والاطلاع على مدى سير العمل بالمشاريع المتعلقة بالقطاع الزراعي الذي يعد من القطاعات المهمة للأمن الغذائي والجاذبة لفرص العمل.

جاء ذلك ، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتكثيف العمل الميداني وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، والاهتمام بالمشاريع الزراعية.



ويبدأ رئيس الوزراء الزيارة التي يرافقه فيها عدد من الوزراء، بجولة ميدانية على نادي شباب غور الصافي الرياضي الثقافي الذي تأسس عام 1980، ويقدم العديد من النشاطات الرياضية والثقافية التي تخدم أبناء المجتمع المحلي.



كما يزور الخصاونة مستشفى غور الصافي الحكومي، للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ثم يزور مشروع اليُسر الزراعي التنموي الذي بدأ عام 2018، ويستهدف تشغيل بنات وأبناء الأغوار الجنوبية في منطقتي غور حديثة وغور المزرعة، من خلال التركيز على الأنماط الزراعية الابتكارية، التي توفر حلولاً زراعية علمية وبيئية.



ويختتم رئيس الوزراء الزيارة بتفقد سير العمل في مشروع سد ابن حماد أحد المشاريع المستدامة الذي يستهدف تطوير الأراضي الزراعية المحيطة بالسد.