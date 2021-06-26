السبت 26-06-2021
الوكيل الاخباري

يوم صحي مجاني لذوي الإعاقة في الزرقاء غدا

الملك يزور محافظة الكرك اليوم

'الإفتاء' لـ الوكيل: هذا هو حكم اشتراك أكثر من شخص في أضحية واحدة مع اختلاف النوايا

وزير الزراعة يكشف لـ الوكيل عن أسعار الأضاحي 'المستوردة'

جلسة مرتقبة لاستكمال ' قضية الفتنة ' الأحد

وزارة السياحة : الكشف على 341 منشأة وإغلاق واحدة اليوم

رئيس الوزراء في الأغوار الجنوبية

إغلاق 143 منشأة غذائية مخالفة منذ بداية العام الحالي

النفط يقفز لأعلى مستوياته منذ 2018

الأردن الـ 4 عالمياً بقيمة صادرات الأغنام

السبت، 26-06-2021 11:36 ص

تنفيذا للتوجيهات الملكية

رئيس الوزراء في الأغوار الجنوبية

وقع
بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - يزور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة منطقة غور الصافي بلواء الأغوار الجنوبية اليوم السبت، في إطار الزيارات والجولات الميدانية التي بدأها للعديد من المناطق في المملكة مؤخراً.

اضافة اعلان


وتأتي الزيارة لتفقد المرافق العامة والحيوية في المنطقة، والاطلاع على مدى سير العمل بالمشاريع المتعلقة بالقطاع الزراعي الذي يعد من القطاعات المهمة للأمن الغذائي والجاذبة لفرص العمل.

 

جاء ذلك ، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتكثيف العمل الميداني وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، والاهتمام بالمشاريع الزراعية.


ويبدأ رئيس الوزراء الزيارة التي يرافقه فيها عدد من الوزراء، بجولة ميدانية على نادي شباب غور الصافي الرياضي الثقافي الذي تأسس عام 1980، ويقدم العديد من النشاطات الرياضية والثقافية التي تخدم أبناء المجتمع المحلي.


كما يزور الخصاونة مستشفى غور الصافي الحكومي، للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ثم يزور مشروع اليُسر الزراعي التنموي الذي بدأ عام 2018، ويستهدف تشغيل بنات وأبناء الأغوار الجنوبية في منطقتي غور حديثة وغور المزرعة، من خلال التركيز على الأنماط الزراعية الابتكارية، التي توفر حلولاً زراعية علمية وبيئية.


ويختتم رئيس الوزراء الزيارة بتفقد سير العمل في مشروع سد ابن حماد أحد المشاريع المستدامة الذي يستهدف تطوير الأراضي الزراعية المحيطة بالسد.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
يوم طبي

يوم صحي مجاني لذوي الإعاقة في الزرقاء غدا

الملك لباس الجيش

الملك يزور محافظة الكرك اليوم

طريقة_الذبح_الإسلامي

'الإفتاء' لـ الوكيل: هذا هو حكم اشتراك أكثر من شخص في أضحية واحدة مع اختلاف النوايا

8201820143257650

وزير الزراعة يكشف لـ الوكيل عن أسعار الأضاحي 'المستوردة'

عوض

جلسة مرتقبة لاستكمال ' قضية الفتنة ' الأحد

مخالفة

وزارة السياحة : الكشف على 341 منشأة وإغلاق واحدة اليوم

أخبار متعلقة
الخصاونة

الخصاونة يزور حدود العمري ومنطقة الملك حسين بن طلال التنموية اليوم

d326a425-92f9-4d1d-a2aa-bf774672e3cb

مصدر : حكومة الخصاونة باقية

الخصاونة

الخصاونة : أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك

620213114555525368435

الملك يوعز للحكومة بشأن سد الملك طلال

راتب

المعونة الوطنية لـ الوكيل : صرف مستحقات ' تكافل 3 ' خلال أيام

2

تخريج الفوج الأول من برنامج المرأة في الرياضة