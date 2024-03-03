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الأحد، 03-03-2024 02:26 م

رئيس الوزراء يستقبل وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الأحد، وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور الأردن حاليا.

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وأكد رئيس الوزراء على العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، مثمنا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للأردن، الذي يسهم بدعم جهود الأردن التنموية.


ولفت رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الأمريكية في الأردن يائل لمبرت إلى الدعم والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للأردن والتي تم تأطيرها في مذكرة التفاهم الرابعة حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودورها في تعزيز مسيرة التنمية والإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام في المملكة.


وأكد الخصاونة الدور الإيجابي الذي يقوم به الكونجرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب تجاه دعم الأردن، ومساندة جهوده التنموية.


واستعرض رئيس الوزراء مشروع التحديث الشامل الذي ينفذه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف مضاعفة النمو الاقتصادي إلى نحو 5.5% وتوفير مليون فرصة عمل للأردنيين على مدى 10 سنوات، لافتاً إلى أنه تم خلال العام 2022 توفير 89 ألفاً و500 فرصة عمل، 72% منها في القطاع الخاص مقارنة بنحو 50 ألف فرصة عمل كان يتم توفيرها سنويا في العقد الماضي، “وهذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح”.


وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الوفد على الجهود الدؤوبة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتوصل إلى وقف فوري للعدوان وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لأبناء قطاع غزة، لافتا بهذا الصدد إلى الإنزالات الجوية المتعددة للمساعدات التي نفذها الأردن للأشقاء في غزة، منفرداً وبالتعاون مع دول شقيقة وصديقة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.


ولفت الخصاونة إلى أن الحل الوحيد الذي يكفل الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها هو ما يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني دوماً عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تضم الضفة الغربية وغزة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي إطار حل الدولتين، مؤكدا أن غياب هذا الحل من شأنه أن يغذي حركات العنف والتطرف في المنطقة والعالم.


وأكد رئيس الوزراء على أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالنظر للدور المهم الذي تقوم به في تقديم الخدمات الأساسية لأبناء قطاع غزة وفي مناطق عملياتها في الضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

 




 

 


 

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