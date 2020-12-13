رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق طاهر حكمت

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزير الأسبق وأول رئيس للمحكمة الدستورية في الاردن ورئيس المجلس القضائي الأسبق طاهر حكمت الذي انتقل الى رحمته تعالى اليوم الأحد.واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم حكمت لوطنه في جميع المواقع التي شغلها متقدما بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد.وشغل المرحوم حكمت، الذي يعد قامة قانونية ودستورية، منصب وزير العدل ووزير النقل ووزير السياحة والآثار ووزير الثقافة والشباب ورئيسا للمحكمة الدستورية ورئيسا للمجلس القضائي وعضوا في مجلس الأعيان وعضوا في المجلس الوطني الاستشاري.