الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يوضح حول اجراءات وقرارات قادمة

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الثلاثاء، 29-12-2020 07:42 م

رئيس الوزراء يوضح حول اجراءات وقرارات قادمة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة ان الحكومة كلفت ومنذ تشكليها بثلاث مهام مركزية عاجلة تمثلت بالتعامل مع الحالة الوبائية الناجمة عن جائحة كورونا واسناد عمل الهيئة المستقلة للانتخاب لانتخاب مجلس النواب التاسع عشر وانجاز الموازنة العامة للدولة .
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وأكد أن الحكومة حاولت الموازنة بين صحة المواطن التي تشكل أولوية وبين الحد الادنى من الاضرار على الاقتصاد الوطني والقطاعات المختلفة .

واشار بهذا الصدد الى انه تم خلال الشهرين الماضيين مضاعفة السعة الاستيعابية للمستشفيات في القطاع العام، لافتا الى اننا لا زلنا في المنطقة الحرجة من هذا الوباء ونحن باتجاه فتح متدرج وامن للقطاعات.

 




 

 


 

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