رجل اعمال يتبرع لعلاج الطفلة حبيبة ابو الرب

‪الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبرع رجل‬ اعمال أردني أمريكي لعلاج الطفلة حبيبة ابو الرب في الولايات المتحدة الأمريكية .



يشار ان الطفلة تعاني من مرض نادر غير مشخص في الأردن، يدفع الأطباء للقيام بالتدابير العلاجية العامة والتي مازالت تمارس بحقها منذ فترة طويلة دون الحصول على النتيجة المرجوة.



وكان والدها اكد لموقع الوكيل الاخباري ان حالتها الصحية بحاجة إلى تشخيص طبي من الخارج، على غرار ما يحدث الان من تدخلات وتشخيصات طبية عامة تستنزف قدرتها على التحسُّن، كوضع الأنابيب في أنفها لمساعدتها على الطعام وهي لم تبلغ من العمر سنتين”.

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