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الجمعة، 10-03-2023 02:25 م

رحيل الشاعر الكبير سميح الشريف

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الوكيل الإخباري - غيب الموت اليوم الجمعة، الشاعر الكبير سميح الشريف عن عمر 92 عاماً بعد مسيرة طويلة قضاها في العمل الأدبي وكتابة الشعر والفكر والأدب، فكان علامة أدبية بارزة، على المستوى المحلي والعربي.

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وولد سميح الشريف عام 1931 في بلعا بطولكرم، وهو عضو مؤسس في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ونادي أسرة القلم الثقافي بالزرقاء، كما كان عضواً في رابطة الكتاب الأردنيين.

 

ويعد من أبرز كتاب وشعراء الأردن وفلسطين، وقد صدر له العديد من المؤلفات الشعرية: أفاويق 1961، خطوات 1980، الاجتياز 1981، هاشميتان 1978، في خدر العروس اللامية 1988، أرض بلا جهات 1999، وجيئولا 1999، مثلما صدر له العديد من المؤلفات السياسية والفكرية والفلسفية والتي منها : أوراق سياسية 1988، التحليق دائرياً للطرف الآخر" فلسفة " 1999، وثيقة العمل 48 لانتفاضة العقل الفلسطيني 2001 ، العقل لعبة الطبيعة" فلسفة " 2002، أرض بلا سماء" فلسفة" 2005، من الوفاض" فكر وفلسفة" 2011 ، ثقافتنا بين العقل الأدنى والعقل الأسمى والاستخلاف 2014.

 




 

 


 

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