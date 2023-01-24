زراعة الرمثا تحتفل بعيد الشجرة

الوكيل الاخباري-احتفلت مديرية زراعة لواء الرمثا، اليوم الثلاثاء في قاعة نادي الطرة الرياضي، بمناسبة عيد الشجرة.

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وقال متصرف الرمثا الدكتور طايل المجالي خلال رعايته الاحتفال الذي حضره مدير شرطة الرمثا العقيد بشار الهباهبة، ورئيس بلدية سهل حوران المهندس علي الشبول، إن الشجرة تمثل رمزا للعطاء والانتماء للأرض والوطن، ففي كل عام يحتفل الأردنيون بهذه المناسبة ويحظى الاحتفال برعاية ملكية سامية، وزراعة الأشجار وتوسيع الرقعة الزراعية الخضراء لإبقاء البيئة خالية من التلوث، وتعزيز علاقة الإنسان بالأرض.



وأضاف أن الشجرة تعلمنا حب البقاء والصمود في وجه التحديات، وما نقدمه لها لا يقاس بالفائدة الكبيرة التي تعود على الإنسان، داعيا إلى الحفاظ على الأشجار وحمايتها.



واشتمل الاحتفال على معرض للمنتجات المنزلية وزراعة الأشجار المثمرة والحرجية في ساحة نادي الطرة.