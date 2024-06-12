زراعة المفرق: تصدير 334 ألف رأس غنم للأسواق الخليجية خلال شهرين

الوكيل الإخباري - بلغت صادرات الأغنام البلدية للأسواق الخليجية، لاسيما السوق السعودية خلال الشهرين الماضيين، 334 ألف رأس.

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وقال مدير زراعة المفرق المهندس مجدي العمر إن تصدير هذا العدد من الأغنام خلال فترة شهرين يعد رقما قياسيا، لاسيما وأن معدل التصدير السنوي يتراوح بين 400 - 500 ألف رأس، موضحا أن ارتفاع أرقام صادرات الأغنام خلال الفترة السابقة يعود بالأساس لمرور فترة الذروة التي تسبق موعد عيد الأضحى المبارك والتي يزداد فيها الطلب على الأغنام والخراف، حيث أن الخراف والأغنام الأردنية من النوعية التي يزداد الطلب عليها.



وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أن اعتماد 10 محاجر بيطرية تضاف إلى محجر صرة البيطري ساهم بشكل كبير في ارتفاع أعداد الأغنام المصدرة والتي مكنت المصدرين من استخدام تلك المحاجر لغايات تطبيق الاشتراطات المطلوبة لعملية التصدير.



وبين العمر أن عمليات تصدير الأغنام للأسواق الخليجية سيستمر خلال فترة عيد الأضحى المبارك ولكن بوتيرة أقل، لا سيما وأن هناك أعدادا منها تنتهي عملية حجرها واستيفائها للشروط المطلوبة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ما يتطلب شحنها وتصديرها فورا.



وأشار إلى أن عمليات تصدير الأغنام متعددة الفوائد سواء للمصدرين وقطاع الشاحنات إلى جانب رفد خزينة الدولة وضمان ديمومة قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة.