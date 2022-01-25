زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الوكيل الاخباري - نفذت كوادر شعبة الحراج بمديرية زراعة لواء بني كنانة شمالي إربد اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة وتشذيب أغصان الأشجار الحرجية ضمن الإجراءات الاحترازية للمنخفض الجوي المرتقب.



وقال مدير الزراعة المهندس عبد الإله عبيدات، إن الحملة التي جرت بالتنسيق مع الحاكمية الإدارية وبالتعاون مع بلدية السرو، تأتي للوقاية من احتمالية تساقط أغصان الأشجار الممتدة إلى الشوارع حفاظاً على سلامة المواطنين.

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