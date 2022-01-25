الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

الثلاثاء، 25-01-2022 10:05 م

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - نفذت كوادر شعبة الحراج بمديرية زراعة لواء بني كنانة شمالي إربد اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة وتشذيب أغصان الأشجار الحرجية ضمن الإجراءات الاحترازية للمنخفض الجوي المرتقب.

وقال مدير الزراعة المهندس عبد الإله عبيدات، إن الحملة التي جرت بالتنسيق مع الحاكمية الإدارية وبالتعاون مع بلدية السرو، تأتي للوقاية من احتمالية تساقط أغصان الأشجار الممتدة إلى الشوارع حفاظاً على سلامة المواطنين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202213122833984751716

حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة

1202223135436406890930

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

139630

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

1024x576_main_image5e09c14054f96

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

1432577944193329200

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

B22C83CB-1027-4CF2-BEA6-8837C2B04C66

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

زراعة إربد تعلن بدء تقديم طلبات الحصول على شهادات المنشأ

وزارة الزراعة

زراعة المفرق تشكل غرفة طوارئ

02-1_552_0

زراعة الأغوار الشمالية تباشر بحصر أضرار الصقيع

وزارة الزراعة

زراعــة عجلون: إجراءات مكثفة للحفاظ على الثروة الحرجية

وزارة الزراعة

زراعة الطيبة تُشكل غرفة طوارئ للتعامل مع حوادث الحراج

1202210203837179912798

تشكيل غرفة عمليات للتعامل مع حوادث الحراج بالكورة