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الأحد، 23-01-2022 04:13 م

زراعة الأغوار الشمالية تباشر بحصر أضرار الصقيع

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الوكيل الإخباري - باشرت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، بعملية حصر أضرار موجة الصقيع التي ضربت المحاصيل الزراعية الأسبوع الماضي وأتلفت مساحات شاسعة في الزراعات الشتوية.

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وقال مدير الزراعة في اللواء المهندس رائد الشرمان إنه جرى تشكيل 4 لجان من كوادر المديرية لهذه الغاية، حيث باشرت بعمل مسوحات للزراعات التي تضررت في جميع المناطق الزراعية، والتي تمتد من منطقتي العدسية شمالاً وحتى الكريمَة جنوباً.


وأضاف أن اللجان ستقوم بمسح للمزارع وبيان الأضرار، وفقا لمعايير محددة تتضمن نوع المحصول ومساحته الزراعية وعمره الإنتاجي، مشيراً إلى أنه سيجري رفع تقارير اللجان إلى وزارة الزراعة حال الانتهاء من عملية الحصر التي يتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع الحالي، تمهيداً لتعويض المزارعين.


وأكد الشرمان أن مديرية الزراعة لا تشترط التقدم بطلب من أي مزارع متضرر باعتبار أن اللجان ستقوم بعملية المسح الميداني للمساحات الزراعية المتضررة كافة، لافتاً إلى أن عملية التقدم بالطلب تبقى ضمن حرية المزارعين من باب التعاون مع المديرية.


ودعا المزارعين إلى مواصلة التحوط من موجات الصقيع ومتابعة النشرات الجوية وتعليمات وزارة الزراعة الخاصة بالوقاية والحد من أضرار الصقيع.


وتركزت أضرار موجة الصقيع الأخيرة، وفق مزارعين، على محاصيل البطاطا والكوسا والبندورة والباذنجان والفلفل وغيرها من الزراعات المكشوفة، كما أتلفت مساحات من أشجار الموز وأشجار البابايا والأفوكادو الاستوائية، إضافة إلى تضرر مزارع الحمضيات خاصة في المناطق الزورية القريبة من نهر الأردن.


وتبلغ المساحة الزراعية في لواء الأغوار الشمالية نحو 118 ألف دونم، معظمها من الحمضيات بمساحة 66 ألف دونم، والخضروات بمساحة 34 ألف دونم، و12 ألف دونم للقمح والشعير، إضافة إلى 3 آلاف دونم من الموز ومثلها لأشجار النخيل.

 




 

 


 

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