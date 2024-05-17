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الجمعة، 17-05-2024 08:31 م

زراعة عجلون: 5 مليون دينار لمشاريع تطوير الأراضي المرتفعة

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الوكيل الاخباري - قال مدير الزراعة في محافظة عجلون المهندس رامي العدوان، إن المديرية نفذت وضمن خطتها مشاريع لتطوير الأراضي المرتفعة بقيمة 5 مليون دينار، تم انفاق مبلغ مليونين و58 ألف دينار منها لحفر 2150 بئرا وتبطين أقنية ري بطول 23 كيلو مترا ومد برابيش للري بطول 8 كم، وإنفاق 90 ألفا و 650 دينارا لمشروع تطوير سلسلة القيمة المضافة للتخزين المبرد في جمعية قرى شمال عجلون التعاونية.

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وأضاف العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا ) اليوم الجمعه، أنه وفيما يتعلق بمشاريع تحسين دخل الأسر، فقد استفاد منها 400 أسرة . 

 

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