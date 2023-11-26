سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة في ظل تأثر المملكة بمنخفض جوي اعتبارا من الليلة وحتى يوم غد الاثنين.

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وحذرت السلطة من تشكل السيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية وخاصة في المناطق الشمالية.



وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والاليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.



وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.



كما أكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن اقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.