شاهد الفيديو أمطار غزيرة تشهدها المملكة

الوكيل الاخباري - شهدت عدة مناطق بالمملكة مع ساعات الصباح الباكر اليوم الاربعاء، تساقطاً غزيراً للأمطار الرعدية، مصحوبة بحبات البرد.

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ونشرت دائرة الأرصاد الجوية مقاطع مصورة لتساقط الأمطار الغزيرة وتشكل للضباب في عدة محافظات منها العاصمة عمان والكرك والزرقاء.



وقالت الأرصاد الجوية إن تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة يتعمق، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، الأجواء باردة وغائمة وماطرة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون غزيرة على فترات في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.



وحذرت من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.