سماوي لـ الوكيل: مواصلات مهرجان جرش مجانية ذهابا وإيابا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مدير مهرجان جرش أيمن سماوي، بشأن المواصلات المجانية لمهرجان جرش إنها ذهابا وإيابا.

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وأوضح لـ " الوكيل الإخباري " أن المواصلات في العاصمة عمان ستكون من منطقة الدوار الخامس وسيتم نقل الجماهير من خلال باصات سياحية.



وأشار إلى أن المواصلات في باقي المحافظات ستكون من موقع مديرية السياحة للمحافظة حيث سيتم نقل الجماهير إلى المهبط ومن بعدها سيتم إرجاعهم بعد انتهاء الفعالية.