الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

إتصال مرتقب بين ماكرون وبايدن لبحث أزمة الغواصات

استطلاع رأي: 32% من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

سماوي لـ الوكيل: مواصلات مهرجان جرش مجانية ذهابا وإيابا

الخطيب لـ الوكيل : 55 فنانا و150 عازفا في مهرجان جرش

وفاة طبيب أردني في ايطاليا والخارجية تتابع

تفاصيل جديدة من أبطال نفق الحرية حول عملية الهروب من سجن جلبوع

روسيا: وفاة نحو 800 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا بفيروس كورونا

محافظ مأدبا: سد الوالة لم يصل لهذه المرحلة من الجفاف منذ عام 2003

محلات تجارية بلا كهرباء والأمانة تتابع

عاجل

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

الأحد، 19-09-2021 01:22 م

سماوي لـ الوكيل: مواصلات مهرجان جرش مجانية ذهابا وإيابا

مهرجان جرش3


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مدير مهرجان جرش أيمن سماوي، بشأن المواصلات المجانية لمهرجان جرش إنها ذهابا وإيابا.

اضافة اعلان


وأوضح لـ " الوكيل الإخباري " أن المواصلات في العاصمة عمان ستكون من منطقة الدوار الخامس وسيتم نقل الجماهير من خلال باصات سياحية.


وأشار إلى أن المواصلات في باقي المحافظات ستكون من موقع مديرية السياحة للمحافظة حيث سيتم نقل الجماهير إلى المهبط ومن بعدها سيتم إرجاعهم بعد انتهاء الفعالية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة










 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك 3

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

لجنة المنظومة السياسية

استطلاع رأي: 32% من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

حن

الخطيب لـ الوكيل : 55 فنانا و150 عازفا في مهرجان جرش

1599044907969

وفاة طبيب أردني في ايطاليا والخارجية تتابع

6147021dcc5f6

محافظ مأدبا: سد الوالة لم يصل لهذه المرحلة من الجفاف منذ عام 2003

لقاح كورونا

بلعاوي لـ الوكيل: الصحة العالمية تنصح بتأجيل الجرعة الثالثة للعدالة في توزيع اللقاحات

أخبار متعلقة
820212164931883009373

مصدر أمني لـ الوكيل : جلطة دماغية سبب وفاة أربعيني في جرش

8202128221512471926236

إقرار موازنة محافظة جرش للعام 2022

820212895715498947558

أحداث ساخنة أثارت الأردنيين خلال الـ24 ساعة الماضية

أمن 2

الأمن العام : العثور على طفل فقد بمنطقة حرجية في جرش

1631127306347

اتفاقية تعاون بين نهر الأردن وجرش للملابس لتوفير فرص عمل

92021624724974010235

فرق متنقلة لإعطاء لقاح كورونا في جرش