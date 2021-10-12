الثلاثاء 12-10-2021
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الثلاثاء، 12-10-2021 09:45 م

سند يتيح خدمة التفتيش لتسهيل دخول المراجعين الى المؤسسات الحكومية

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الوكيل الإخباري-اتاح تطبيق سند الصادر عن الحكومة الأردنية خدمة"التفتيش"، جاء ذلك للتسهيل على المفتشين داخل المؤسسات والمنشات الحكومية التحقق من استيفاء المراجعين والزوار للمؤسسة اجراءات السلامة من خلال حملهم لسند اخضر الدال على أخذ المراجع او الزائر لجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا او اخذ الجرعة الأولى وغير متخلف عن موعد الجرعة الثانية .

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حيث تتطلب هذه الخدمة ثلاثة خطوات من المفتش من خلال ادخال الرقم الوطني او الرقم الشخصي وتاريخ الميلاد للزائر او المراجع ، ثم مسح الهوية الشخصية ، ثم مسح "QR code " لشهادة المطعوم او الهوية الصحية ، وعند اتمام اخر خطوة سيظهر للمفتش خيار واحد من اثنان ، اما يسمح بدخول الشخص الى المنشأة " سند أخضر " ، أو لا يسمح بدخول الشخص الى المنشأة " سند أحمر".

 

ذلك بناءا على رصد " الوكيل الاخباري" الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك"، كما هو موضح بالصورة ادناه .

 


 




 

 


 

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