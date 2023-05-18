الخميس 18-05-2023
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الخميس، 18-05-2023 06:44 م

شاهد : ضابط سير يسعف سيدة تعرضت لوعكة صحية بإربد - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أسعفت مرتبات قسم سير إربد سيدة تعرضت لعارض صحي مفاجئ خلال قيادتها للمركبة بالقرب من دوار الشهيد وصفي التل وسط اربد.

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم مشاهدة مركبة تقودها سيدة تقوم" باستفراغ " من قبل الملازم 1 رأفت النجادات .

واشار المصدر انه تم التوجه إلى المركبة والاتصال مع الدفاع المدني وقام بالاسعاف الأولي للسيدة لحين حضور الدفاع المدني وتم إسعاف السيدة ومتابعتها داخل المستشفى لحين حضور احد من أهلها . 

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