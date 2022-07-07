شركات التخليص تبحث تعزيز انسيابية البضائع للأسواق

الوكيل الإخباري - بحثت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، مع مديرية جمارك العقبة سبل ضمان انسياب توريد البضائع.

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وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، في بيان اليوم الخميس، إن النقابة أجرت جولة ميدانية في ميناء العقبة للاطلاع على انسيابية توريد البضائع، سيما الغذائية والملابس وبضائع الترانزيت.



وأشار إلى أنه التقى مدير مديرية جمارك العقبة العقيد جمارك أحمد العكاليك، وناقش معه الطرق اللازمة لضمان انسيابية تخليص البضائع، وتوريدها للأسواق.



وأكد الطرفان ضرورة التخفيف من معاينة الحاويات، وتعزيز كوادر المعاينين لضمان إنجاز جميع المعاملات بالسرعة الممكنة، خصوصا البضائع التي ترد إلى الساحة رقم 4 والإسراع بإنجاز بياناتها.



ودعا أبو عاقولة الى تعزيز الساحة رقم 4 بالأيدي العاملة للمناولة، واستحداث مكتب للنقابة لشركات التخليص التي تعمل في الميناء الرئيسي.



ولفت إلى أن ميناء حاويات العقبة يستعد لاستقبال 7 بواخر تحمل 4275 حاوية، منها 4 آلاف حاوية وارد، و275 حاوية ترانزيت، الامر الذي يستدعي تضافر الجهود لتحميلها بالسرعة الممكنة.