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الأربعاء، 08-06-2022 12:53 م

حوافز غير مسبوقة على أسعار الأراضي المخصصة للتطوير بالعقبة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، حرص السلطة على تحفيز الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة التي أطلقت قبل أيام برعاية ملكية سامية معلنا عن حوافز غير مسبوقة على أسعار الأراضي المخصصة للتطوير في العقبة.

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وأضاف بخيت في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، ان السلطة وضمن استراتيجيتها الاقتصادية الجديدة استحدثت آلية تسعير جديدة لقطع الأراضي في العقبة للمشاريع الاستثمارية، تعتمد على القيمة الاقتصادية المضافة للمشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للسلطة وشركة تطوير العقبة، تنفيذاً لمبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

 

وقال إن تلك المبادرة جاءت بعد دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية ولاحتياجات المستثمرين في ظل الحوافز العديدة التي يقدمها قانون منطقة العقبة ووجود البنية التحتية المتميزة في المنطقة، لافتا الى انها تهدف إلى خلق بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار وبما يضمن قيام المشاريع وبشكل سريع على أرض الواقع واستمرارها حيث أن سعر الأرض كان يشكل عائقاً أمام المستثمرين.


وأشار بخيت الى أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي في إطار رؤية السلطة التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للمنطقة لزيادة حجم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.


وبين أن آلية الاستثمار تعتمد على ستة عوامل تتفاوت بنسب مختلفة مرتبطة بمساحة الأرض وحجم الاستثمار وعدد فرص العمل التي يشغلها العامل الأردني ونسبة استغلال الأرض وحجم المعيقات الطبوغرافية الموجودة في الأرض وأخيراً القيمة المضافة للمشروع على المدينة والاقتصاد الوطني.

 

ولفت الى أن مجموع العوامل التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الآلية الجديدة ستحقق خصومات كبيرة على قيمة السعر السوقي للأرض وسيتم تطبيق هذه العوامل باشتراط سرعة تقديم المخططات الهندسية ونسبة ومدة إنجاز المشروع، مؤكدا ان هذه الآلية تعتبر نافذة من تاريخه حتى نهاية عام 2022 وسيتم مراجعة تلك الآلية بين الحين والآخر، منوها الى انه يمكن الاستعلام عن الحوافز من خلال النافذة الواحدة في مبنى السلطة وشركة تطوير العقبة.


وأعلن بخيت خلال المؤتمر الصحفي، عن اطلاق العقبة الاقتصادية لبرنامج (عون) بالشراكة مع شركاء نحو الأفضل وهو تطبيق هاتفي يهدف الى خدمة المستثمرين بالعقبة، ويتضمن معلومات كافية حول الاستثمار ويستقبل الشكاوي والملاحظات من المواطنين والمستثمرين اضافة الى تعزيز مفهوم التشاركية بين السلطة والمجتمع المحلي والتاكيد على ان المواطن جزء من عملية التطوير المستمرة وبناء الثقة وتعزيز المصداقية بين السلطة ومتلقي الخدمة واعداد خطط التحسين بناءا على الاولويات التي يتم تحديدها من خلال التغذية الراجعة في معالجة الشكاوي والاخذ بالاقتراحات.


وحضر المؤتمر الصحفي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ونائب رئيس السلطة مفوض الاقتصاد المهندس حمزة الحاج حسن ومفوض المدينة والاقليم عبدالله النجادات والمفوض المالي والاداري محمد أبو طالب.

 




 

 


 

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