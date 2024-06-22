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السبت، 22-06-2024 10:55 ص

شركات غذائية محلية تشارك بمعرض "فانسي فود" غدا

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الوكيل الاخباري - تبدأ 18 شركة أردنية متخصصة بالصناعات الغذائية يوم غد الأحد، مشاركتها في معرض فانسي فوود شو، الذي تنطلق فعاليته في مدينة نيويورك.

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وبحسب بيان اليوم السبت، لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنسق المشاركة الأردنية، يعتبر المعرض من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في الأغذية والمشروبات في أميركا الشمالية نظرا لحجم المشاركة الواسعة بالمعرض من الجهات العارضة والمشترين والزائرين من شتى دول العالم.

 

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